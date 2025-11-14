Eventi e scadenze del 14 novembre 2025

Venerdì 14/11/2025

Aeffe

Cembre

Class Editori

El.En

FILA

Interpump

IRCE

ITway

MARR

Sony

(Teleborsa) -- La 30ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà a Belém, in Brasile. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale- Bologna Fiere - Assemblea annuale, dal titolo "Insieme per il bene comune", che riunisce sindaci italiani, amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni italiane e il mondo delle imprese. Parteciperanno numerose personalità di spicco. La cerimonia di apertura si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella- CNR, Roma - Convegno internazionale organizzato dall'Istituto di studi giuridici internazionali del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isgi) per un confronto tra esperti, accademici e rappresentanti istituzionali sui più recenti sviluppi giuridici in materia di cambiamento climatico e perdita di biodiversità. Tra i relatori, Philippe Gautier, Cancelliere della Corte Internazionale di Giustizia, Ida Caracciolo, Giudice del Tribunale Internazionale del Mare, Giuseppe Nesi, membro della Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite (ONU), oltre ad accademici italiani e stranieri e colleghi provenienti dalla Cina- Genova - Il Convegno PMBI è promosso congiuntamente da ACRI, Assopopolari e Pri.Banks, le tre Associazioni che rappresentano, nei rispettivi ambiti, le piccole e medie banche italiane: le Casse di Risparmio, le Banche Popolari e le Banche Private. Parteciperanno, il ministro Giancarlo Giorgetti e più di 15 relatori, oltre a un centinaio tra Banche, Istituzioni e Operatori- Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Finanza pubblica: fabbisogno e debito- Unione Industriale Napoli - Evento organizzato da Confindustria con le Associazioni del Sistema per far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell'impresa attraverso incontri e visite guidate nelle aziende associate. Tema 2025 "Scegliere". La giornata si svolgerà con più iniziative diffuse sul territorio nazionale e all’estero, con appuntamenti anche in USA e Brasile- Bruxelles - Il Consiglio si riunirà per preparare la riunione del comitato di conciliazione sul bilancio dell'UE, che si terrà lo stesso giorno, allo scopo di raggiungere un accordo con il Parlamento europeo sul bilancio annuale dell'UE per il 2026- L'evento annuale, organizzato da Confindustria avrà come tema "Raccontare l'intraprendenza. Per fare crescere le imprese aperte e connesse", per un approfondimento sui valori e sulle pratiche della cultura d'impresa, con iniziative, convegni, incontri e workshop09:30 -- Sopralluogo tecnico del Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, presso il Porto di Napoli- Regolamento BOT- CDA: Approvazione della terza trimestrale 2025 e relativa conference call alle ore 16.00- CDA: Approvazione Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione delle Informazioni Periodiche Aggiuntive al 30/09/2025- CDA: Esame ed approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione Resoconto intermedio di gestione III Trimestre 2025- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati di periodo - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre in chiusura al 30.09.2025- Risultati di periodo