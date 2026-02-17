Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:42
24.690 -0,17%
Dow Jones 17:42
49.555 +0,11%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,05%

Il Dow Jones inizia a scambiare a 49.525,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,05%
L'indice del principale listino statunitense allunga timidamente il passo dello 0,05%, dopo aver aperto a quota 49.525,37.
Condividi
```