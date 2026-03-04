Milano 17:30
45.338 +1,96%
Nasdaq 17:33
25.085 +1,48%
Dow Jones 17:33
48.819 +0,66%
Londra 17:29
10.552 +0,65%
Francoforte 17:30
24.216 +1,79%

Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,18%

Il Dow Jones inizia a scambiare a 48.589,77 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,18%
L'indice del principale listino statunitense allunga timidamente il passo dello 0,18%, dopo aver aperto a quota 48.589,77.
Condividi
```