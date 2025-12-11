Piazza Affari: scambi negativi per Safilo

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di occhiali da sole e da vista
, che tratta con una perdita del 2,79%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
L'esame di breve periodo di Safilo
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,911 Euro e primo supporto individuato a 1,865. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,957.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)