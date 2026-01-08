Milano 16:59
Usa, a ottobre scorte ingrosso +0,2% su mese e vendite -0,4% su mese

Usa, a ottobre scorte ingrosso +0,2% su mese e vendite -0,4% su mese
(Teleborsa) - Rallentano come da attese le scorte di magazzino negli Stati Uniti. Nel mese di ottobre, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, le scorte hanno registrato un incremento dello 0,2% a 913,5 miliardi di dollari, in linea con la variazione attesa dal consensus e dopo il +0,5% riportato nel mese precedente. Su base annua si registra un aumento dell'1,7%.

Nello stesso periodo le vendite sono diminuite dello 0,4% su base mensile a 704,9 miliardi di dollari dopo il -0,2% registrato a settembre. Su anno si è registrato un aumento del 4,6%.

La ratio scorte/vendite è pari all'1,30 contro l'1,33 di un anno prima.

(Foto: Julien Gaud / Unsplash)
