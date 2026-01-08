Usa, a ottobre scorte ingrosso +0,2% su mese e vendite -0,4% su mese

(Teleborsa) - Rallentano come da attese le scorte di magazzino negli Stati Uniti
. Nel mese di ottobre, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, le scorte
hanno registrato un incremento dello 0,2% a 913,5 miliardi di dollari, in linea con la variazione attesa dal consensus e dopo il +0,5% riportato nel mese precedente. Su base annua si registra un aumento dell'1,7%.
Nello stesso periodo le vendite
sono diminuite dello 0,4% su base mensile a 704,9 miliardi di dollari dopo il -0,2% registrato a settembre. Su anno si è registrato un aumento del 4,6%.
La ratio scorte/vendite
è pari all'1,30 contro l'1,33 di un anno prima.(Foto: Julien Gaud / Unsplash)