Analisi Tecnica: USD/YEN dell'11/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 dicembre
Andamento annoiato per il cross americano contro Yen, che chiude la sessione in ribasso dello 0,31%.
Il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 154,899 con tetto rappresentato dall'area 156,508. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 154,259.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)