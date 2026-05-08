Mattel, azionista chiede al CEO di valutare delisting o cessione ad Hasbro

(Teleborsa) - Southeastern Asset Management, che detiene circa il 4% del capitale di Mattel (circa 170 milioni di dollari), ha inviato una lettera aperta al CEO Ynon Kreiz chiedendo di esplorare alcune opzioni strategiche: un'uscita dal listino azionario, una cessione alla rivale Hasbro o un'acquisizione da parte di un grande gruppo media.



Il fondo, azionista da oltre otto anni, cita la debolezza della domanda di giocattoli tradizionali e i colli di bottiglia nelle catene di fornitura come elementi che rendono il momento propizio per una transazione. "Hasbro ha fatto meglio di Mattel nell'esecuzione della crescita digitale e ha quindi più credibilità in questa parte importante del business. Le sinergie tra le due società sarebbero significative, creando un player più forte in un settore globale", si legge nella lettera.



Mattel ha risposto che il consiglio "esaminerà le opinioni espresse da Southeastern", ribadendo il focus sulla strategia IP-forward con film come "Masters of the Universe" e "Matchbox". Nel primo trimestre la società ha registrato una perdita operativa adjusted di 70 milioni (da 8 milioni un anno fa), pur superando le attese sui ricavi.







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