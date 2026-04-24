Eles delistata da EGM. EBidCo avvia riacquisto azioni residue

(Teleborsa) - EBidCo, veicolo societario indirettamente controllato da Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF gestita da Xenon AIFM, annuncia di aver depositato il controvalore per il riacquisto delle azioni residue di Eles Semiconductor Equipment, nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria finalizzata al delisting delle azioni dal mercato efficace da oggi.



Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 15 aprile 2026, l’Offerente rende noto di aver provveduto a comunicare all’Emittente l’avvenuto deposito del controvalore di 2.143.120 euro, relativo alla Procedura Congiunta, su apposito conto corrente presso Banca Akro – Gruppo Banco BPM e intestato a Banca Akros medesima.



Il Controvalore Complessivo, depositato sul Conto, è destinato – esclusivamente, incondizionatamente ed irrevocabilmente – al pagamento del corrispettivo delle residue 669.725 azioni ordinarie Eles ancora in circolazione, rappresentative del 3,338% del capitale sociale. Il corrispettivo per ogni Azione Residua risulta pari al Corrispettivo dell’Offerta di 3,20 euro per azione.



Il trasferimento della proprietà delle Azioni Residue a favore dell’Offerente avrà efficacia a partire dalla data odierna. I titolari di Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi Intermediari Depositari.



Borsa Italiana ha disposto a decorrere dalla data odierna la revoca delle azioni ordinarie di Eles dalle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan. Per effetto del Delisting, anche i Warrant sono stati esclusi dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan in quanto le azioni ordinarie di Eles ne costituiscono il sottostante.

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