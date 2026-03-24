Mastercard lancia il nuovo Crypto Partner Program

Un’iniziativa globale che riunisce oltre 100 leader del settore

(Teleborsa) - Gli asset digitali stanno attraversando una fase di evoluzione significativa. Ciò che un tempo operava in parallelo ai sistemi finanziari esistenti viene oggi sempre più applicato per rispondere a esigenze pratiche e ai bisogni reali, spesso dietro le quinte - dalle rimesse internazionali ai trasferimenti di denaro B2B. I casi d’uso in ambito aziendale e istituzionale, come gestione dei propri sistemi, pagamenti e movimenti di denaro transfrontalieri, stanno progressivamente affermandosi, aprendo nuove opportunità per creare valore e migliorare il modo in cui il denaro si muove a livello globale.



In questo contesto nasce il Mastercard Crypto Partner Program, una nuova iniziativa globale che riunisce oltre 100 aziende native del settore crypto, provider di pagamenti e istituzioni finanziarie. L’obiettivo è creare un forum di dialogo e collaborazione strutturato, in grado di accompagnare la crescita e la maturazione dell’ecosistema. Consapevole del valore dell’innovazione sviluppata quotidianamente sulla blockchain, il programma favorirà uno scambio bidirezionale di competenze, esperienze e insight tra i partecipanti, con l’obiettivo di costruire insieme il futuro dei servizi finanziari digitali.



Creato per gli innovatori, progettato per l’implementazione

Il Mastercard Crypto Partner Program nasce da una convinzione fondamentale: la prossima fase dei pagamenti blockchain sarà costruita attraverso la collaborazione.



Attraverso il programma, i partecipanti avranno l’opportunità di lavorare a stretto contatto con i team Mastercard per contribuire alla progettazione e alla definizione della direzione futura di prodotti e servizi. Tra questi, soluzioni pensate per combinare la velocità e la programmabilità degli asset digitali con le infrastrutture di pagamento basate su carte e con i flussi del commercio globale.



Creando un framework condiviso per la collaborazione, il programma mira ad allineare l’innovazione all’interno dell’ecosistema, favorendo al contempo standard coerenti e una crescita sostenibile e responsabile del settore. L’attenzione è rivolta all’implementazione concreta: trasformare l’innovazione tecnologica in casi d’uso scalabili, conformi alle normative e capaci di operare in mercati diversi, integrandosi in modo fluido nei processi del commercio quotidiano.



Un ecosistema costruito sulle partnership

Il programma si sviluppa sull’approccio di lunga data di Mastercard alle partnership nel settore degli asset digitali. Da anni l’azienda riunisce l’ecosistema attraverso iniziative dedicate, come il percorso Start Path focalizzato su blockchain e asset digitali, e la piattaforma Engage, che include anche il programma Crypto Card, creando opportunità concrete di collaborazione, innovazione e crescita.



Con la progressiva maturazione delle tecnologie legate agli asset digitali, Mastercard continuerà a concentrarsi su ciò che da sempre rappresenta il suo punto di forza: abilitare la fiducia, definire standard condivisi e connettere sistemi su larga scala. Collegando l’innovazione per i pagamenti su blockchain con il framework che alimenta i pagamenti quotidiani, l’obiettivo è contribuire a garantire che ciò che verrà dopo possa integrarsi in modo efficace con ciò che già esiste.

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