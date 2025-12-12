New York: prevalgono le vendite su Amphenol

(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,89%.
L'andamento di Amphenol
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Amphenol
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 136,6 USD, con il supporto più immediato individuato in area 126,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 122,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)