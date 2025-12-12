New York: prevalgono le vendite su Amphenol

produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica

(Teleborsa) - Retrocede molto il, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,89%.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 136,6 USD, con il supporto più immediato individuato in area 126,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 122,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)