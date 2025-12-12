Milano 17:35
43.514 -0,43%
Nasdaq 21:08
25.235 -1,76%
Dow Jones 21:08
48.515 -0,39%
Londra 17:35
9.649 -0,56%
Francoforte 17:35
24.186 -0,45%

New York: prevalgono le vendite su Amphenol

Migliori e peggiori
New York: prevalgono le vendite su Amphenol
(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,89%.

L'andamento di Amphenol nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Amphenol. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 136,6 USD, con il supporto più immediato individuato in area 126,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 122,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```