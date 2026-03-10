Madrid: preme sull'acceleratore Banco Santander

banca spagnola

Banco Santander

Ibex 35

istituto di credito spagnolo

(Teleborsa) - Ottima performance per la, che scambia in rialzo del 5,13%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell', rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Analizzando lo scenario dell'si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 9,86 Euro. Prima resistenza a 10,02. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 9,77.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)