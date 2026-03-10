Milano 13:45
44.958 +2,12%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:45
10.395 +1,42%
Francoforte 13:45
23.881 +2,01%

Madrid: preme sull'acceleratore Banco Santander

Migliori e peggiori
Madrid: preme sull'acceleratore Banco Santander
(Teleborsa) - Ottima performance per la banca spagnola, che scambia in rialzo del 5,13%.

Il movimento di Banco Santander, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'Ibex 35, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Analizzando lo scenario dell'istituto di credito spagnolo si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 9,86 Euro. Prima resistenza a 10,02. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 9,77.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```