Madrid: scambi negativi per Banco Santander

(Teleborsa) - Retrocede la banca spagnola, con un ribasso del 2,64%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banco Santander evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'istituto di credito spagnolo rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 10,79 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 10,55. L'equilibrata forza rialzista di Banco Santander è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 11,04.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
