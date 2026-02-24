Madrid: scambi negativi per Banco Santander

(Teleborsa) - Retrocede la banca spagnola
, con un ribasso del 2,64%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banco Santander
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'istituto di credito spagnolo
rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 10,79 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 10,55. L'equilibrata forza rialzista di Banco Santander
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 11,04.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)