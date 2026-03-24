Milano 17:35
43.370 +0,42%
Nasdaq 20:14
24.099 -0,37%
Dow Jones 20:14
46.316 +0,23%
Londra 17:40
9.965 +0,72%
Francoforte 17:35
22.637 -0,07%

Wall Street in netto ribasso con rialzo petrolio e news Medioriente

Commento, Finanza
Wall Street in netto ribasso con rialzo petrolio e news Medioriente
(Teleborsa) - Wall Street ha avviato gli scambi in ribasso, in risposta alle notizie contrastanti in arrivo dal Medioriente a seguito di nuovi attacchi alle infrastrutture petrolifere, che hanno fatto nuovamente lievitare il prezzo del petrolio, ed in risposta alle versioni contrastanti fornite da Trump e Teheran sui colloqui in corso per porre fine al conflitto.

Sul fronte macroeconomico, la produttività del settore non agricolo è aumentata dell'1,8% su base trimestrale, ben al di sotto del dato preliminare (+2,8%), mentre il costo del lavoro è aumentato del 4,4%, ben oltre il dato preliminare (+2,8%).

Sono in uscita in questi minuti i dati del PMI manifatturiero di marzo, che dovrebbero fornire una primissima indicazione sull'impatto della guerra in Iran, anche se settimana scora, il presidente della Fed, Jerome Powell, ha affermato che è "troppo presto per conoscere la portata e la durata dei potenziali effetti del conflitto sull'economia" ed ha segnalato che l'aumento dei prezzi dell'energia spingerà al rialzo l'inflazione generale nel breve termine.

A new York il Dow Jones accusa una discesa dello 0,77%; sulla stessa linea l'S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 6.545 punti. In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,63%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo l'S&P 100 (-0,55%).

Condividi
```