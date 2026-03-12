Wall Street debole, pesano rincari petrolio

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori concentrata sul protrarsi della guerra in Medio Oriente
, mentre i prezzi del petrolio
sono ancora in aumento a causa delle preoccupazioni per l'interruzione dell'approvvigionamento.
Sul fronte macroeconomico, il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione
è diminuito di 1.000 unità a quota 213.000, secondo quanto riportato dal dipartimento del Lavoro, contro attese per un dato a 215.000.
Sono giunti dati contrastanti a gennaio dal mercato edilizio americano
. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri
avviati hanno registrato un aumento del 7,2%, attestandosi a 1,487 milioni di unità, dopo la crescita del 4,8% registrato a settembre (dato rivisto da +6,2%). I permessi edilizi
rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato, nello stesso periodo, un decremento del 5,4% a 1,376 milioni di unità, dopo il +4,8% registrato il mese precedente. Le attese degli analisti erano per un calo dei permessi più contenuto a 1,420 milioni dagli 1,455 milioni precedenti.
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
sta lasciando sul parterre l'1,09%; sulla stessa linea, l'S&P-500
perde lo 0,76%, continuando la seduta a 6.725 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100
(-0,66%); con analoga direzione, in ribasso l'S&P 100
(-0,76%).