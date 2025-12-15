Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 12/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 dicembre
Performance infelice per il derivato italiano, che chiude la giornata del 12 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,43% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 43.675. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 43.420. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 43.310.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)