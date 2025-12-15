Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 19:56
25.145 -0,21%
Dow Jones 19:56
48.387 -0,15%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 12/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 dicembre

Performance infelice per il derivato italiano, che chiude la giornata del 12 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,43% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 43.675. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 43.420. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 43.310.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
