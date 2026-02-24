L'Ecopillola di Andrea Ferretti: il Piano Mattei per l'Africa

(Teleborsa) - Il, varato dal governo italiano nel 2024, si inserisce in un contesto strategico più ampio di espansione della UE nel continente africano, dove la Cina fa da padrona e contrasta le mire espansionistiche europee. E' quanto emerge dall'ultimadell'economiaSecondo i dati provvisori,tra Unione Europea ed Africa dovrebbe averdi euro. Nell'ambito dell'Unione, i paesi con maggiore presenza commerciale in Africa sono la, leader nell'export di tecnologia, e la, particolarmente presente nelle zone francofone, ambedue con un interscambio che è oscillato, negli ultimi anni,di euro.Il punto delicato è che, nello scacchiere africano, lasupera abbondantemente qualsiasi altra nazione, avendo fatto registrare nel 2024 unabbinato ad un surplus commerciale di oltre 60 miliardi, dati oltretutto in forte aumento. Da evidenziare poi che ladella Cina non deriva solo dal primato commerciale, ma anche dal fatto che Pechino è ilin Africa ed è anche ilnel continente africano.Dopo Germania e Francia,è la terza nazione dell'Unione Europea per rapporti commerciali con il continente africano. Più in particolare, il nostro interscambio, secondo i dati provvisori, avrebbe raggiunto, nel 2025, idi euro, dunque sempre più a ridosso di Germania e Francia. Interessante evidenziare, poi, che parallelamente all'aumento del nostro interscambio, il nostrostrutturale con l'Africa si è sostanzialmentenell'ultimo triennio.Non c'è dubbio che l'interscambio Italia-Africa potrebbe essere ulteriormente, varato dal governo Meloni nel gennaio del 2024.del piano: 1) si tratta di un programma a trazione italiana volto ad attivare tra Italia ed Africa unadove vincono tutti, che contribuisce, da una parte, a una crescita strutturale, sia economica che sociale dei Paesi africani, e dall'altra, genera deiin grado di favorire l'accesso delle nostre imprese ai mercati locali. L'auspicio è che poi il piano Mattei possa fare da innesco a piani europei più ampi, in modo da moltiplicare le risorse a disposizione. 3) il Piano si basa su(istruzione, agricoltura, salute, energia, acqua ed infrastrutture), ha unae al momento coinvolge. 3) attualmente sono stati finanziati, grazie anche agli interventi delle agenzie italiane per l'internazionalizzazione SIMEST e SACE,. A titolo di esempio, in Tunisia, è stato realizzato un progetto per il riutilizzo delle acque reflue, mentre in Algeria 36.000 ettari semi desertici sono stati convertiti alla produzione di grano. Dunque, un'iniziativa decisamente interessante, considerando che il continente africano, ma che oggi genera