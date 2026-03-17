Madrid: andamento sostenuto per Acciona Energia
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che lievita del 2,03%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Acciona Energia evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Acciona Energia rispetto all'indice.
Il quadro di medio periodo di Acciona Energia ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 21,34 Euro. Primo supporto individuato a 20,74. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 21,94.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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