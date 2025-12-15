Milano
Lunedì 15 Dicembre 2025, ore 20.42
Home Page
/
Notizie
/ Unione Europea, Produzione industriale (YoY) in ottobre
Unione Europea, Produzione industriale (YoY) in ottobre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
15 dicembre 2025 - 11.05
Unione Europea,
Produzione industriale in ottobre su base annuale (YoY) +2%
, in aumento rispetto al precedente +1,2%.
