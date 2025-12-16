Milano 14:03
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 15/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 15 dicembre

Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro contro la valuta britannica, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,09%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,8794. Rischio di discesa fino a 0,8774 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,8814.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
