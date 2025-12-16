Analisi Tecnica: EUR/GBP del 15/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 dicembre
Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro contro la valuta britannica, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,09%.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,8794. Rischio di discesa fino a 0,8774 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,8814.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)