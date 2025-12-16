Milano 14:03
Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 15/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 15 dicembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del CABLE, che in chiusura evidenzia un timido +0,03%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1,3387, con il supporto più immediato individuato in area 1,3367. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1,3359.


