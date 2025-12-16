Milano 14:05
44.237 +0,27%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:05
9.702 -0,50%
Francoforte 14:05
24.143 -0,36%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 15/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 15/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 15 dicembre

Appiattita la performance del cross USD contro "Loonie", che porta a casa un modesto 0%.

Il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,377, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,3775. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,3769.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```