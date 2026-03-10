Saudi Aramco alza il dividendo e annuncia un buyback da 3 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, la compagnia nazionale saudita di idrocarburi, ha chiuso ilcondi 104,7 miliardi di dollari (25,1 miliardi di dollari nel quarto trimestre), in calo rispetto all'anno precedente. Il flusso di cassa da attività operative è stato di 136,2 miliardi di dollari, mentre ildi 85,4 miliardi di dollari.La società ha fattopari a 52,2 miliardi di dollari nel 2025, in linea con le previsioni e in calo di 1 miliardo di dollari su base annua; le previsioni di investimento di capitale per il 2026 sono da 50,0 a 55,0 miliardi di dollariDopo distribuzioni totali agli azionisti di 85,5 miliardi di dollari nel 2025, il board ha proposto unbase di 21,89 miliardi di dollari per il quarto trimestre, con un aumento del 3,5% su base annua e un incremento per il quarto anno consecutivo, da pagare nel primo trimestre del 2026. Inoltre, ha annunciato un programma difino a 3 miliardi di dollari in 18 mesi"Aramco ha registrato una crescita robusta e solidi flussi di cassa nel 2025, rafforzando la fiducia nella nostra strategia - ha commentato il- La nostra allocazione disciplinata del capitale, unita alle nostre operazioni a basso costo, adattabili e altamente affidabili, ha generato una solida performance finanziaria in un anno caratterizzato da volatilità dei prezzi. Ciò ha consentito un aumento del 3,5% del nostro dividendo base, rafforzando la nostra attenzione al conseguimento di rendimenti sostenibili e progressivi per gli azionisti"., tra cui l'intelligenza artificiale, per migliorare l'efficienza e generare valore in tutta la nostra attività - ha aggiunto - Abbiamo inoltre continuato a mantenere il nostro straordinario track record in materia di sicurezza nel 2025, con il tasso di casi totali registrabili più basso dall'IPO".