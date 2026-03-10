Saudi Aramco alza il dividendo e annuncia un buyback da 3 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Saudi Aramco
, la compagnia nazionale saudita di idrocarburi, ha chiuso il 2025
con utile netto rettificato
di 104,7 miliardi di dollari (25,1 miliardi di dollari nel quarto trimestre), in calo rispetto all'anno precedente. Il flusso di cassa da attività operative è stato di 136,2 miliardi di dollari, mentre il free cash flow
di 85,4 miliardi di dollari.
La società ha fatto investimenti di capitale
pari a 52,2 miliardi di dollari nel 2025, in linea con le previsioni e in calo di 1 miliardo di dollari su base annua; le previsioni di investimento di capitale per il 2026 sono da 50,0 a 55,0 miliardi di dollari
Dopo distribuzioni totali agli azionisti di 85,5 miliardi di dollari nel 2025, il board ha proposto un dividendo
base di 21,89 miliardi di dollari per il quarto trimestre, con un aumento del 3,5% su base annua e un incremento per il quarto anno consecutivo, da pagare nel primo trimestre del 2026. Inoltre, ha annunciato un programma di riacquisto di azioni proprie
fino a 3 miliardi di dollari in 18 mesi
"Aramco ha registrato una crescita robusta e solidi flussi di cassa nel 2025, rafforzando la fiducia nella nostra strategia - ha commentato il CEO Amin H. Nasser
- La nostra allocazione disciplinata del capitale, unita alle nostre operazioni a basso costo, adattabili e altamente affidabili, ha generato una solida performance finanziaria in un anno caratterizzato da volatilità dei prezzi. Ciò ha consentito un aumento del 3,5% del nostro dividendo base, rafforzando la nostra attenzione al conseguimento di rendimenti sostenibili e progressivi per gli azionisti".
"Continuiamo a fare leva su tecnologie avanzate
, tra cui l'intelligenza artificiale, per migliorare l'efficienza e generare valore in tutta la nostra attività - ha aggiunto - Abbiamo inoltre continuato a mantenere il nostro straordinario track record in materia di sicurezza nel 2025, con il tasso di casi totali registrabili più basso dall'IPO".