BYD delude le attese: crollo degli utili nel quarto trimestre (-38%)

(Teleborsa) - BYD, il colosso cinese dei veicoli elettrici, ha registrato un calo degli utili nel quarto trimestre del 2025 superiore alle aspettative, travolto dalla spietata concorrenza interna e da normative più stringenti in Cina.



L'utile netto negli ultimi tre mesi dell'anno si è attestato a 9,3 miliardi di yuan (circa 1,3 miliardi di dollari), segnando una contrazione del 38% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e mancando le stime degli analisti ferme a 10,5 miliardi. Anche i ricavi hanno subito una flessione del 14%, scendendo a 237,7 miliardi di yuan. Questi dati confermano come la strategia di sconti aggressivi, che aveva permesso a BYD di superare Tesla nel 2025, stia ora erodendo i margini operativi.



Il rallentamento delle vendite in Cina ha costretto il produttore a cedere il primato nel mercato domestico a Geely Automobile, mentre la pressione tecnologica di nuovi competitor come Xiaomi impone investimenti massicci. Per contrastare la frenata interna, BYD punta con decisione all'estero, con l'obiettivo di vendere 1,3 milioni di auto fuori dalla Cina nel 2026.

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