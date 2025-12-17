Analisi Tecnica: CHF/USD del 16/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 dicembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Franco rosso crociato contro USD, che in chiusura evidenzia un -0,1%.
Il quadro tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,7947 con tetto rappresentato dall'area 0,7958. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,7943.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)