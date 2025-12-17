Milano 12:05
Analisi Tecnica: USD/CAD del 16/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 dicembre

Andamento piatto per il cross USD contro "Loonie", che propone sul finale un moderato -0,12%.

Il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,375, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,3767. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,3745.


