Milano 12:11
44.267 +0,63%
Nasdaq 16-dic
25.133 0,00%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 12:11
9.849 +1,70%
Francoforte 12:11
24.083 +0,03%

Londra: risultato positivo per Persimmon

Migliori e peggiori
Londra: risultato positivo per Persimmon
(Teleborsa) - Avanza il principale costruttore immobiliare britannico, che guadagna bene, con una variazione dell'1,95%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Persimmon rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Persimmon. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 13,4 sterline. Primo supporto visto a 13,19. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 13,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
