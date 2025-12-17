Londra: risultato positivo per Persimmon

(Teleborsa) - Avanza il principale costruttore immobiliare britannico
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,95%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Persimmon
rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Persimmon
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 13,4 sterline. Primo supporto visto a 13,19. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 13,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)