Persimmon in cima al FTSE 100 dopo i risultati annuali positivi

(Teleborsa) -, società britannica di costruzioni edili, è ilnella seduta odierna, dopo aver chiuso l'esercizio 2025 con un aumento del 12% dei completamenti dei lavori, con 11.905 nuove abitazioni. Inoltre, ha registrato un, trainato dall'aumento dei volumi e dalla continua eccellenza operativa, con un miglioramento di 20 punti base del margine operativo sottostante.La società prevede di raggiungere un numero di completamenti di case compreso tra 12.000 e 12.500 nell'anno, con un"Lee il mercato del build-to-rent si sta riprendendo dal rallentamento legato alla legge di bilancio di novembre - ha detto il- Sebbene disponiamo di una buona visibilità sia sui nostri costi per il 2026 che sulla nostra domanda da parte di fornitori registrati e BTR, l'impatto del conflitto in Iran sul sentiment dei clienti resta da valutare. Supponendo che il conflitto con l'Iran e il suo impatto siano di breve durata, Persimmon è destinata a crescere nuovamente nel 2026".Ottima la performance di, che. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13,55 e successiva a 14,04. Supporto a 13,05.