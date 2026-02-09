BoE nomina i Joint Lead Managers per la vendita di obbligazioni in dollari

(Teleborsa) - La Banca d'Inghilterra
ha annunciato lunedì di aver incaricato RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, HSBC Bank e Morgan Stanley
di svolgere il ruolo di Joint Lead Manager
per un'operazione di emissione
volta a finanziare le riserve valutarie della Banca
.
L'operazione consisterà in un'obbligazione benchmark in dollari USA a 3 anni
e la Banca prevede di eseguire questa transazione nel prossimo futuro
, subordinatamente alle condizioni di mercato. Questa sarà la prima operazione del 2026
nell'ambito del programma di emissione aggiornato della Banca, ai sensi dell'Avviso di Mercato pubblicato il 23 settembre 2025.