BoE nomina i Joint Lead Managers per la vendita di obbligazioni in dollari

(Teleborsa) - La Banca d'Inghilterra ha annunciato lunedì di aver incaricato RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, HSBC Bank e Morgan Stanley di svolgere il ruolo di Joint Lead Manager per un'operazione di emissione volta a finanziare le riserve valutarie della Banca.

L'operazione consisterà in un'obbligazione benchmark in dollari USA a 3 anni e la Banca prevede di eseguire questa transazione nel prossimo futuro, subordinatamente alle condizioni di mercato. Questa sarà la prima operazione del 2026 nell'ambito del programma di emissione aggiornato della Banca, ai sensi dell'Avviso di Mercato pubblicato il 23 settembre 2025.

