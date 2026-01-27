Var Energi (Eni), produzione media sale a 397.000 kboepd nel quarto trimestre

Eni

(Teleborsa) -, società energetica quotata a Oslo e controllata da, ha comunicato che laè stata in media di 397.000 barili di petrolio equivalente al giorno (kboepd) neldel 2025, con un aumento del 7% rispetto al terzo trimestre e del 43% rispetto al quarto trimestre del 2024. La produzione totale per l'intero anno è stata in media di 332.000 barili di petrolio equivalente al giorno (kboepd), entro l'intervallo previsto per l'anno. Ipresso Johan Castberg e Jotun FPSO segnalati a dicembre sono stati, con la produzione ora tornata ai livelli previsti.La produzione nel quarto trimestre è stata suddivisa per il 71% trae NGL (liquidi) e il 29% tra. I volumi totali prodotti sono stati di 36,6 milioni di barili di petrolio equivalente (mmboe), mentre i volumi venduti nel trimestre sono stati pari a 35,3 milioni di boe. La situazione di sotto-produzione è dovuta principalmente alla tempistica dei rifornimenti di GNL nel trimestre. Var Energi ha ottenuto un(ponderato in base al volume) di 62 dollari USA per boe nel trimestre. Il prezzo realizzato del greggio è stato di 63 dollari USA al barile. Il prezzo realizzato del gas, pari a 63 dollari USA per boe, è di circa 4 dollari USA superiore al prezzo medio di riferimento del mercato spot. Ihanno rappresentato circa il 15% dei volumi di gas venduti nel quarto trimestre, a un prezzo medio di 75 dollari USA per boe.Var Energi segnala riporta lecerte e probabili (2P), oltre alle risorse contingenti (2C) per circa 2,2 miliardi di barili di petrolio equivalente (boe)."Il 2025 è statoper Var Energi - ha commentato il- Pur avendo registrato una significativa crescita della produzione, siamo lieti di continuare ad aumentare le nostre riserve e risorse. Le riserve totali, più le risorse, ammontano a 2,2 miliardi di boe, con un tasso di sostituzione delle riserve 2P del 185% per l'anno e del 174% su base media triennale. La vita utile delle riserve e delle risorse si attesta a circa 17 anni, il che rappresenta una solida base per garantire una maggiore produzione e valore per un periodo più lungo".Nel 2025, Var Energi ha avviato la produzione da nove, in conformità con il piano, e ha approvato dieci nuovi progetti di sviluppo. La società continua a portare avanti iniziative per aumentare il recupero dai giacimenti in produzione perforando ulteriori pozzi di riempimento. L'approvazione di nuovi progetti di sviluppo e l'estensione della vita utile dei giacimenti esistenti sono le ragioni principali dell'aumento delle stime delle riserve nette. Le riserve totali di 2P al 31 dicembre 2025 ammontano a 1.294 milioni di boe (mmboe).