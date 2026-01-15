Groenlandia: Trump non molla, Copenaghen rafforza presenza militare

(Teleborsa) -"Troveremo una soluzione, dice rispondendo nello Studio Ovale a una domanda dei reporter sulla Groenlandia.Ma se per il Presidente Usa non ci sono alternative al controllo degli Stati Uniti sulla Groenlandia, perIl vertice a Washington tra la delegazione di alto livello americana e quelle danese e groenlandese, se pur "franco e costruttivo", non è riuscito ad avvicinare le posizioni. E l'Europa si mobilita con Germania, Francia, Norvegia e Svezia che hanno annunciato l'invio di soldati per una missione di ricognizione, su richiesta di Copenaghen pronta a sua volta a rafforzare la propria presenza militare sull'isola.Il tutto mentre il tycoon da mesi sottolinea il rischio che il territorio autonomo nell'Artico finisca nelle mani di Russia e Cina, è una questione di sicurezza. Ma anche di risorse naturali, petrolio e terre rare, di cui la Groenlandia è ricca.Secondo una stima di accademici ed ex funzionari gli Stati Uniti potrebbero pagare fino a 700 miliardi di dollari per annetterla, la metà del bilancio annuale del Pentagono.Per il ministro degli Esteri danese, Lars Lokke Rasmussen, il controllo dell'isola da parte di Trump". Il ministro ha detto che il suo governo è "pronto e disponibile" ad impegnarsi per aumentare la sicurezza nell'Artico e che continuerà a parlare con Washington nelle prossime settimane attraverso un gruppo di lavoro di alto livello ma ha anche ammesso che, durante l'incontro all'Eisenhower Building, lui e la collega groenlandese Vivian Motzfeldt non sono riusciti a far cambiare idea al tycoon. "È chiaro che il presidente americano ha questoIntanto, già questa settimana sull'isola dell'Artico potrebbero arrivare anche i primi soldati dallaa. Secondo la Bild una prima pattuglia di ricognizione potrebbe partire a stretto giro.ha detto di essere pronta a partecipare alla missione.