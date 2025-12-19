Milano 18-dic
44.463 0,00%
Nasdaq 18-dic
25.019 +1,51%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 18-dic
9.838 0,00%
Francoforte 18-dic
24.200 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 18/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 18 dicembre

Seduta sostanzialmente invariata per il Franco rosso crociato contro USD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,1%.

Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,794, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,7955. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,7935.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
