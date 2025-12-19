Analisi Tecnica: CHF/USD del 18/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 dicembre
Seduta sostanzialmente invariata per il Franco rosso crociato contro USD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,1%.
Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,794, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,7955. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,7935.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)