Milano 4-feb
46.636 +0,47%
Nasdaq 4-feb
24.891 -1,77%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 4-feb
10.402 +0,85%
Francoforte 4-feb
24.603 -0,72%

Borsa: Frazionale ribasso per Tokyo (-0,33%)

Il Nikkei 225 scambia in avvio a 54.115,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Tokyo (-0,33%)
Discesa moderata per il principale indice azionario giapponese, in calo dello 0,33%, dopo aver aperto a 54.115,25 punti.
Condividi
```