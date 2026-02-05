Milano
4-feb
46.636
+0,47%
Nasdaq
4-feb
24.891
-1,77%
Dow Jones
4-feb
49.501
+0,53%
Londra
4-feb
10.402
+0,85%
Francoforte
4-feb
24.603
-0,72%
Giovedì 5 Febbraio 2026, ore 03.08
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Frazionale ribasso per Tokyo (-0,33%)
Borsa: Frazionale ribasso per Tokyo (-0,33%)
Il Nikkei 225 scambia in avvio a 54.115,25 punti
In breve
,
Finanza
05 febbraio 2026 - 01.32
Discesa moderata per il principale indice azionario giapponese, in calo dello 0,33%, dopo aver aperto a 54.115,25 punti.
