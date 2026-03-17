Milano 14:16
45.009 +1,49%
Nasdaq 16-mar
24.655 0,00%
Dow Jones 16-mar
46.946 0,00%
Londra 14:16
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Francoforte 14:16
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Borsa: Andamento laterale per Parigi (-0,2%)

Il CAC40 prende il via a 7.919,87 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Parigi (-0,2%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto -0,2%, a quota 7.919,87 in apertura.
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