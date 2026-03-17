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Borsa: Andamento laterale per Parigi (-0,2%)
Il CAC40 prende il via a 7.919,87 punti
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Finanza
17 marzo 2026 - 09.03
Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto -0,2%, a quota 7.919,87 in apertura.
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