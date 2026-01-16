Mimit: al via dal 19 gennaio le domande su sportello "Net Zero e Rinnovabili e Batterie"

(Teleborsa) - Dal 19 gennaio e fino al 21 aprile le imprese potranno presentare domanda di agevolazione nell'ambito dello sportello, tuttora aperto, "Net Zero e Rinnovabili e Batterie"
dei Contratti di sviluppo, che amplia il proprio perimetro di intervento a seguito dell'aggiornamento del quadro normativo europeo. La misura, attuativa dell'Investimento M2C2-5.1 del PNRR,
è ora accessibile a un ventaglio più ampio di tecnologie pulite. Lo fa sapere il ministero delle Imprese e del Made in Italy
in una nota.
Il provvedimento direttoriale adottato dal Mimit in attuazione del decreto del ministro Adolfo Urso,
– spiega la nota – ha infatti stabilito che, a decorrere dal 19 gennaio 2026, le agevolazioni possano essere richieste anche per programmi di investimento finalizzati al rafforzamento della capacità produttiva delle tecnologie individuate nella sezione 6 del Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF),
nel rispetto dei vincoli propri delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Le domande di agevolazione
dovranno essere presentate utilizzando i modelli disponibili nella sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito invitalia.it, soggetto gestore della misura per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.