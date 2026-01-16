Mimit: al via dal 19 gennaio le domande su sportello "Net Zero e Rinnovabili e Batterie"

(Teleborsa) - Dal 19 gennaio e fino al 21 aprile le imprese potranno presentare domanda di agevolazione nell'ambito dello sportello, tuttora aperto,dei Contratti di sviluppo, che amplia il proprio perimetro di intervento a seguito dell'aggiornamento del quadro normativo europeo. La misura, attuativa dell'è ora accessibile a un ventaglio più ampio di tecnologie pulite. Lo fa sapere il min una nota.Il provvedimento direttoriale adottato dal Mimit in attuazione del decreto del– spiega la nota – ha infatti stabilito che, a decorrere dal 19 gennaio 2026, le agevolazioni possano essere richieste anche per programmi di investimento finalizzati al rafforzamento della capacità produttiva delle tecnologie individuate nellanel rispetto dei vincoli propri delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.Ledovranno essere presentate utilizzando i modelli disponibili nella sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito invitalia.it, soggetto gestore della misura per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.