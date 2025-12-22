Analisi Tecnica: CHF/USD del 21/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 dicembre
Appiattita la performance del Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un trascurabile +0,05%.
Lo status tecnico di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 0,7956, mentre i supporti sono stimati a 0,7947. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 0,7965.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)