Analisi Tecnica: EUR/YEN del 21/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 dicembre
Sostanziale invarianza per il cambio Euro / Yen, che archivia la seduta con un -0,18%.
L'esame di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 185,373 e primo supporto individuato a 182,974. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 187,772.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)