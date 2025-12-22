Milano 9:04
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 21/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 dicembre

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / Yen, che archivia la seduta con un -0,18%.

L'esame di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 185,373 e primo supporto individuato a 182,974. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 187,772.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
