Volksbank, utile 2025 sale a 131 milioni. Proposto dividendo di 1,35 euro

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon unpari a 131 milioni di euro (+4%) e un rendimento di capitale () del 13,1%. Il dividendo proposto si attesta a 1,35 euro per azione (68 milioni, che corrisponde al 52% dell’utile di periodo).La banca segnala una crescita delle(+5,8%) raggiunta grazie ai servizi di intermediazione e consulenza, in particolar modo i Servizi di Investimento e Assicurativi, e una crescita delle(+1,4 miliardi di euro, pari al +6,3%, in particolare grazie al contributo della raccolta) e crescita netta della base clienti (+3.300, superando la quota di 290.000 clienti).Volksbank vanta un basso livello di rischio: ilè neutro (3 punti base) con un ulteriore miglioramento della qualità del credito con una quota dei crediti deteriorati sul portafoglio complessivo (NPL Ratio netto) in riduzione da 1,7% a 1,5%. Raggiunta anche una maggiore efficienza operativa: grazie ad un costante presidio sui costi, il rapporto tra costi e ricavi () è ulteriormente migliorato dal 50,6% al 48,7%.Sul fronte della solidità patrimoniale, il patrimonio netto è in ulteriore crescita a 1.090 milioni di euro (21,6 euro per azione). Il coefficiente patrimoniale Total Capital Ratio sale dal 17,6% al 19,1% e l’indicatore di capitale primario () sale dal 16,2% al 17,8%."Il 2025 segna il miglior risultato netto (quinto anno consecutivo), la migliore crescita dei volumi intermediati (+1.370 milioni di euro, pari al +6,3%), guadagnando ulteriori quote di mercato in linea con il Piano "I-mpact 2026" - ha commentato il- Prosegue il miglioramento della qualità del credito, continuiamo ad aprire nuove filiali e ampliare l’offerta commerciale, in particolare con il lancio del nuovo prodotto Leasing Volksbank".