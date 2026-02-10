Manifattura italiana, "sorpasso" sui partner Ue grazie a tecnologia ed export

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Laha chiuso il 2025 con un'accelerazione che la proietta ai vertici dell'eurozona. Secondo l'ultima Analisi dei Settori Industriali di febbraio 2026 di, l'industria nazionale ha segnato un fondamentale punto di svolta nella seconda metà dell'anno, superando per dinamismo i principali competitor europei e consolidando un fatturato che sfida i massimi storici.Mentre il panorama continentale ha fatto fatica a ritrovare slancio, l'Italia ha accelerato., laè cresciuta dell'1,7% su base tendenziale, un dato che stacca il recupero della Francia (+1,3%) e della Spagna (+1,4%), mentre la Germania resta ancora in territorio negativo (-0,7%). Il "cambio di passo" ha permesso alstimato per la chiusura del 2025 di superare la soglia dei. Si tratta di un livello in linea con i record del biennio 2022-23 e superiore del 23% rispetto ai livelli pre-Covid del 2019, a dimostrazione di una resilienza strutturale del sistema produttivo nazionale.Il motore di performance sono gli. In testa alla classifica per crescita si posizionano infatti l'(+3,8%) e la(+3,1%), settori che hanno beneficiato dello sblocco degli incentivi legati a. Anche laha brillato (+3,3%), spinta da una performance straordinaria sui mercati internazionali con un export balzato del 33,8% in valore.Proprio l'si è confermato lo scudo dell'economia italiana. Nonostante i rischi geopolitici e le tensioni tariffarie, le vendite estere di beni manufatti sono cresciute del 3,8% nei primi dieci mesi del 2025. Questo dinamismo ha permesso di mantenere il saldo commerciale su livelli elevati: oltre 90 miliardi di euro (al netto della bolletta energetica).L'Analisi ha evidenziato come l'Italia stia riuscendo al momento a difendere le proprie quote di mercato nei principali partner UE — restando stabile in(9,3%),(8,9%) e(5,8%) — nonostante l'aggressività commerciale di Pechino. Sebbene l'import UE dallasia cresciuto dell'8,7%, l'industria italiana ha mantenuto posizioni solide anche nei settori a medio-alto contenuto tecnologico, dove la pressione asiatica è più forte.Lo studio di Prometeia e Intesa Sanpaolo ha poi sottolineato come il 2026 si sia aperto con segnali di: ildiventerà il principale driver della crescita, sostenuto da un nuovo pacchetto di incentivi per i beni strumentali che vede il ritorno all’iperammortamento. "Determinante il contributo degli investimenti", sottolinea il report, con i produttori diche mostrano un rafforzamento marcato della fiducia, pronti a consolidare questa nuova fase di primato europeo.