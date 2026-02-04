Racing Force, vendite 4Q25 e FY25 in forte espansione

(Teleborsa) - Racing Force
- società specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di componenti di sicurezza per le competizioni automobilistiche a livello mondiale, quotata sul mercato Euronext Growth a Milano e Parigi - ha resi noti i dati di vendita consolidati relativi al quarto trimestre 2025 e all’intero esercizio.
I ricavi consolidati
del 4Q25
sono cresciuti su base annua del 20,9% a 17,9 milioni (+23,0% a cambi costanti) mentre quelli dell’anno
sono aumentati del 11,4% a 73,1 milioni (+12,3% a cambi costanti).
A perimetro costante
, escludendo i ricavi derivanti dai servizi di radio comunicazione registrati dalla joint venture Zeronoise Communication Services Wll, operativa da luglio 2025, la crescita è stata pari a 20,3% nel trimestre e del 10,6% nei dodici mesi (+22,3% e +11,5% rispettivamente, a cambi costanti).
La raccolta ordini
del quarto trimestre ha continuato a registrare una significativa crescita double-digit rispetto all’esercizio precedente, in linea con l’andamento dei primi nove mesi.
Nel corso del 2025, le vendite di Driver’s Equipment
hanno segnato un incremento pari a +6,7 milioni (+13,8%) rispetto all’esercizio precedente (+2,4 milioni, pari al +22,4% nel quarto trimestre). A trainare la crescita sono stati sia i capi di equipaggiamento tecnico per piloti a marchio OMP sia i caschi Bell, sostenuti dal successo dei nuovi modelli omologati secondo i più recenti standard di sicurezza.
Il fatturato delle Car Parts
è diminuito del 4,4%, principalmente a seguito del ritardo nei programmi di produzione, tutti peraltro confermati, di alcune importanti case automobilistiche.
Il segmento Other
ha registrato una decisa crescita nel 2025, pari a +30,6% rispetto all’esercizio precedente, grazie alle vendite di abbigliamento a marchio Racing Spirit (+22,1%), al contributo apportato dalla joint venture Zeronoise Communication Services Wll per 0,5 milioni, ed alle prime consegne di caschi a marchio HPS al Ministero della Giustizia dei Paesi Bassi nel Q4 2025 per 0,5 milioni.
In termini di aree geografiche
, il Gruppo ha consolidato ulteriormente la propria posizione di leadership all’interno della macro-regione EMEA
, con una crescita delle vendite del 14,6% nell’esercizio e del +29,3%) nel quarto trimestre 2025. Al netto dei ricavi generati da
Zeronoise Communication Services Wll, la crescita in EMEA è stata del 13,4% nell’esercizio e del 28,2% nel quarto trimestre 2025, sostenuta in particolare dal progressivo aumento delle vendite di caschi Bell omologati secondo il nuovo standard FIA, entrato in vigore all’inizio dell’anno.
Nelle Americhe
, il fatturato dell’esercizio 2025 si è attestato a 16,5 milioni, in aumento dell'8,4% a cambi correnti e del 12,5% a cambi costanti, grazie alle vendite di equipaggiamento per pilota a marchio OMP e al contributo dei caschi Bell, particolarmente rilevante a
partire dal quarto trimestre 2025 a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi standard di omologazione Snell a partire dal mese di ottobre.
In Asia Pacifico
, le vendite dei dodici mesi sono diminuite dell'1,2% a 7,5 milioni. Il risultato riflette, da un lato, una crescita diffusa nei principali mercati della regione, in particolare a doppia cifra in Cina e Giappone, sostenuta dal contributo positivo di tutte le macro-categorie di prodotto e, dall’altro, una diversa pianificazione degli acquisti da parte di un primario dealer in Australia, con consegne posticipate al Q1 2026.