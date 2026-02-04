Racing Force, vendite 4Q25 e FY25 in forte espansione

Racing Force

(Teleborsa) -- società specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di componenti di sicurezza per le competizioni automobilistiche a livello mondiale, quotata sul mercato Euronext Growth a Milano e Parigi - ha resi noti i dati di vendita consolidati relativi al quarto trimestre 2025 e all’intero esercizio.delsono cresciuti su base annua del 20,9% a 17,9 milioni (+23,0% a cambi costanti) mentre quellisono aumentati del 11,4% a 73,1 milioni (+12,3% a cambi costanti)., escludendo i ricavi derivanti dai servizi di radio comunicazione registrati dalla joint venture Zeronoise Communication Services Wll, operativa da luglio 2025, la crescita è stata pari a 20,3% nel trimestre e del 10,6% nei dodici mesi (+22,3% e +11,5% rispettivamente, a cambi costanti).Ladel quarto trimestre ha continuato a registrare una significativa crescita double-digit rispetto all’esercizio precedente, in linea con l’andamento dei primi nove mesi.Nel corso del 2025, le vendite dihanno segnato un incremento pari a +6,7 milioni (+13,8%) rispetto all’esercizio precedente (+2,4 milioni, pari al +22,4% nel quarto trimestre). A trainare la crescita sono stati sia i capi di equipaggiamento tecnico per piloti a marchio OMP sia i caschi Bell, sostenuti dal successo dei nuovi modelli omologati secondo i più recenti standard di sicurezza.Il fatturato delleè diminuito del 4,4%, principalmente a seguito del ritardo nei programmi di produzione, tutti peraltro confermati, di alcune importanti case automobilistiche.Il segmentoha registrato una decisa crescita nel 2025, pari a +30,6% rispetto all’esercizio precedente, grazie alle vendite di abbigliamento a marchio Racing Spirit (+22,1%), al contributo apportato dalla joint venture Zeronoise Communication Services Wll per 0,5 milioni, ed alle prime consegne di caschi a marchio HPS al Ministero della Giustizia dei Paesi Bassi nel Q4 2025 per 0,5 milioni.In termini di, il Gruppo ha consolidato ulteriormente la propria posizione di leadership all’interno della macro-regione, con una crescita delle vendite del 14,6% nell’esercizio e del +29,3%) nel quarto trimestre 2025. Al netto dei ricavi generati daZeronoise Communication Services Wll, la crescita in EMEA è stata del 13,4% nell’esercizio e del 28,2% nel quarto trimestre 2025, sostenuta in particolare dal progressivo aumento delle vendite di caschi Bell omologati secondo il nuovo standard FIA, entrato in vigore all’inizio dell’anno.Nelle, il fatturato dell’esercizio 2025 si è attestato a 16,5 milioni, in aumento dell'8,4% a cambi correnti e del 12,5% a cambi costanti, grazie alle vendite di equipaggiamento per pilota a marchio OMP e al contributo dei caschi Bell, particolarmente rilevante apartire dal quarto trimestre 2025 a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi standard di omologazione Snell a partire dal mese di ottobre.In, le vendite dei dodici mesi sono diminuite dell'1,2% a 7,5 milioni. Il risultato riflette, da un lato, una crescita diffusa nei principali mercati della regione, in particolare a doppia cifra in Cina e Giappone, sostenuta dal contributo positivo di tutte le macro-categorie di prodotto e, dall’altro, una diversa pianificazione degli acquisti da parte di un primario dealer in Australia, con consegne posticipate al Q1 2026.