Tinexta attiva la call sul 16,09% di InfoCert: mandato al CEO per definire il prezzo

Tinexta

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato di esercitare l’opzione di riacquisto della partecipazione del 16,09% detenuta da Bregal Milestone in Tinexta Infocert - prevista dagli accordi sottoscritti in data 3 febbraio 2022 tra Tinexta e Bregal Milestone, quest’ultimo tramite il veicolo BM II Digital (“Bregal Milestone”) - dando mandato all’Amministratore Delegato di inviare la comunicazione di esercizio.Il prezzo di riacquisto, spiega una nota, sarà determinato sulla base dei risultati finanziari di Tinexta Infocert al 31/12/2025 e verrà definito sulla base delle previsioni contrattuali tenendo conto delle determinazioni da effettuarsi da parte di un advisor finanziario incaricato dalle parti.La decisione di esercitare l’opzione di riacquisto è stata assunta anche tenuto conto che, in caso contrario, Bregal Milestone avrebbe diritto di richiedere l’avvio di una procedura di exit per la vendita del 100% con conseguente diritto di trascinamento nei confronti di Tinexta (drag along).