Milano 13:52
45.014 +2,25%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:53
10.403 +1,50%
Francoforte 13:53
23.905 +2,12%

Piazza Affari: rally per Ariston Holding

Brillante rialzo per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,09%.
