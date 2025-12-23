Alcedo SGR e la famiglia Ferroni cedono la maggioranza di Aeromeccanica Stranich al Gruppo Baglioni

(Teleborsa) - Il- primario operatore industriale attivo nella produzione di apparecchiature ed impianti a pressione per lo stoccaggio, il trattamento e il processo nei mercati dell’aria compressa, dell’oil & gas e dell’idrogeno - hadel capitale sociale di(“Stranich”), possedutoper conto del fondo Alcedo IV.che assumerà il ruolo diper il tramite della holding di famiglia e supporterà Baglioni nel percorso di sviluppo della società., fondata nel 1928 a Sesto San Giovanni (Milano), è la holding operativa di un gruppo (“Gruppo Stranich”) attiva nel settore della progettazione e produzione di ventilatori industriali per applicazioni heavy duty nonché impianti per la depolverazione ed il controllo degli inquinanti gassosi e polverosi, dedicati a settori diversificati quali l’industria petrolchimica, dell’acciaio e del waste-to-energy.Nel corso degli ultimi anni il Gruppo Stranich ha vissuto una importantegrazie al rafforzamento della struttura manageriale, alla creazione e allo sviluppo di nuove business unit (in particolare nel settore della depolverazione e dell’assistenza post vendita), all’efficientamento dei processi produttivi, allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e all’espansione nei mercati internazionali, ivi inclusa l’apertura di un nuovo stabilimento in India. Percorso di crescita che ha visto anche tre acquisizioni di aziende complementari (Acovent e i rami d’azienda di ECM Engineering ed ATS).Oggi il Gruppo Stranich è in grado di soddisfare le specifiche richieste dei propri clienti, tra i quali annovera i principali EPC ed End User italiani ed internazionali (di cui il gruppo è “preferred partner”) ed è in grado di garantire elevati livelli di qualità e customizzazione, presidiando tutte le fasi chiave del processo, dalla progettazione al collaudo e supervisione nell’installazione negli impianti.Il Gruppo Stranich ha registrato un’importante crescita di fatturato, che hacon una percentuale di esportazioni (in termini di destinazione dei prodotti) superiore al 90%.Per Baglioni l'operazione rappresenta un passo strategico nel proprio percorso di crescita industriale con l’, che consentirà di ampliare il portafoglio di soluzioni offerte ai propri clienti, integrando competenze tecnologiche complementari e consolidando la capacità di rispondere alle esigenze di un'industria sempre più attenta all'efficienza dei processi, al risparmio energetico e al controllo degli impatti ambientali.