Alcedo SGR e la famiglia Ferroni cedono la maggioranza di Aeromeccanica Stranich al Gruppo Baglioni

(Teleborsa) - Il Gruppo controllato da Baglioni
- primario operatore industriale attivo nella produzione di apparecchiature ed impianti a pressione per lo stoccaggio, il trattamento e il processo nei mercati dell’aria compressa, dell’oil & gas e dell’idrogeno - ha acquistato la maggioranza
del capitale sociale di Aeromeccanica Stranich
(“Stranich”), posseduto dalla famiglia Ferroni e da Alcedo SGR
per conto del fondo Alcedo IV. Andrea Ferroni,
che assumerà il ruolo di Vice Presidente e Amministratore Delegato
, reinvestirà in Stranich
per il tramite della holding di famiglia e supporterà Baglioni nel percorso di sviluppo della società.Stranich
, fondata nel 1928 a Sesto San Giovanni (Milano), è la holding operativa di un gruppo (“Gruppo Stranich”) attiva nel settore della progettazione e produzione di ventilatori industriali per applicazioni heavy duty nonché impianti per la depolverazione ed il controllo degli inquinanti gassosi e polverosi, dedicati a settori diversificati quali l’industria petrolchimica, dell’acciaio e del waste-to-energy.
Nel corso degli ultimi anni il Gruppo Stranich ha vissuto una importante accelerazione del proprio percorso di crescita
grazie al rafforzamento della struttura manageriale, alla creazione e allo sviluppo di nuove business unit (in particolare nel settore della depolverazione e dell’assistenza post vendita), all’efficientamento dei processi produttivi, allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e all’espansione nei mercati internazionali, ivi inclusa l’apertura di un nuovo stabilimento in India. Percorso di crescita che ha visto anche tre acquisizioni di aziende complementari (Acovent e i rami d’azienda di ECM Engineering ed ATS).
Oggi il Gruppo Stranich è in grado di soddisfare le specifiche richieste dei propri clienti, tra i quali annovera i principali EPC ed End User italiani ed internazionali (di cui il gruppo è “preferred partner”) ed è in grado di garantire elevati livelli di qualità e customizzazione, presidiando tutte le fasi chiave del processo, dalla progettazione al collaudo e supervisione nell’installazione negli impianti.
Il Gruppo Stranich ha registrato un’importante crescita di fatturato, che ha raggiunto i 60 milioni di euro nel 2025
con una percentuale di esportazioni (in termini di destinazione dei prodotti) superiore al 90%.
Per Baglioni l'operazione rappresenta un passo strategico nel proprio percorso di crescita industriale con l’ingresso in settori altamente sinergici
, che consentirà di ampliare il portafoglio di soluzioni offerte ai propri clienti, integrando competenze tecnologiche complementari e consolidando la capacità di rispondere alle esigenze di un'industria sempre più attenta all'efficienza dei processi, al risparmio energetico e al controllo degli impatti ambientali.(Foto: © Vasin Leenanuruksa/123RF)