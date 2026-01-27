Transizione energetica, FIEE Sgr entra nel segmento biometano in Spagna

(Teleborsa) -, società d'investimento attiva nell'ambito dlela transizione energetica,grazie all'acquisizione di una quota di maggioranza della spagnolasocietà nata come spin-off del Grupo Oleofat, leader iberico nella produzione di biodiesel avanzato di seconda generazione.L’operazione è stata realizzata mediate sottoscrizione di undi euro, sottoscritto dal fondo, con la partecipazione di, operatore di private equity spagnolo già presente nel capitale di Naturmet. Successivamente, e in funzione dello sviluppo della pipeline della Società,di euro., fondatore della società e di Grupo Oleofat,nel capitale di Naturmet e continuerà a ricoprire la carica didel Consiglio di Amministrazione, assumendo temporaneamente anche le funzioni di, per assicurare la continuità strategica e operativa dell'azienda.di FIEE SGR ha l’obiettivo diche, attualmente, constano diper il raggiungimento di un 1TWh di produzione annua di biometano.L’iniziativa della Società – che prevede di raggiungere 30 milioni di EBITDA entro il 2030 – si basa su unche coinvolgeper lo sviluppo di un biogas completamente rinnovabile, con emissioni di gas serra neutre, con impianti già in funzione (Ólvega) e altri in fase di costruzione, tra cui Valtierra (Navarra) e Almendralejo (Badajoz)., Naturmet prevede di avviare la costruzione d, la cui entrata in funzione è prevista per il 2027, all’interno di una pipeline di altri 12 progetti in diverse fasi di sviluppo."L’investimento in Naturmet segna una tappa importante per FIEE SGR. Non si tratta solo della prima operazione del nostro terzo fondo, lanciato appena un anno fa, ma anche dell’ingresso in un settore estremamente importante, come quello dei biocarburanti, che risponde perfettamente alla nostra mission di promuovere la transizione e l’efficienza energetica andando a ricercare il grande potenziale ancora inespresso in tutta Europa.", commentano Andrea Marano, Raffaele Mellone e Andrea Longatti, co-Amministratori Delegati e Founding Partner di FIEE SGR.Secondo le stime di Sedigas, l’associazione spagnola del gas, la penisola iberica è, già oggi, il quarto mercato europeo con il più vasto potenziale per la produzione di biometano, che prevede di raggiungere volumi pari a 163 TWh all'anno generando oltre 62.000 posti di lavoro diretti e indiretti. L'EBA (Associazione Europea del Biogas), inoltre, colloca la Spagna in cima alla lista dei Paesi europei destinatari di investimenti privati per lo sviluppo del segmento, con 4,8 miliardi stimati fino al 2030, contro 3,1 miliardi della Danimarca e 2,4 miliardi del Regno Unito.