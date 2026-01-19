FILA perfeziona l’acquisizione della quota di controllo di Seven

FILA

(Teleborsa) -(Fabbrica Italiana Lapis ed Affini), in merito alla sottoscrizione di un contratto di compravendita, annunciato lo scorso novembre, avente ad oggetto l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Seven, da realizzarsi in cinque tranche entro il 31 dicembre 2028, fa sapere di aver perfezionato in data odierna l’acquisizione di una partecipazione di controllo in Seven, mediante l’acquisto da Green Arrow Private Equity Fund 3, gestito da Green Arrow Capital SGR, e dai tre componenti della famiglia Di Stasio (congiuntamente, i “Venditori”), in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni, di una partecipazione pari al 51,00% del capitale sociale della Società per un corrispettivo pari a Euro 26.772.665, interamente corrisposto per cassa.Si prevede che le restanti partecipazioni in Seven siano acquisite da Fila entro il 31 dicembre 2028 (a fronte di un corrispettivo complessivo per il 100% del capitale di Seven pari a Euro 53.722.665) e finanziate attraverso i flussi di cassa generati dal Gruppo. La Società verrà consolidata nel Gruppo FILA a partire dal 1° gennaio 2026.ha commentato: “Sono orgoglioso di annunciare il perfezionamento dell’acquisizione del controllo di Seven, azienda leader in Italia nel settore degli zaini, astucci per la scuola e della cartoleria.e di consolidare la nostra presenza nel segmento dei prodotti scolastici, mantenendo al contempo un elevato livello di redditività e di generazione di liquidità e. Inoltre, FILA intende capitalizzare i benefici di questa operazione sfruttando il suo accordo esistente con DOMS. Sulla base del successo della partnership con DOMS, FILA mira a replicare questa strategia nel mercato degli zaini, sia per il mercato indiano che a livello globale, sfruttando il know-how combinato del settore, la rete di distribuzione e l'esperienza produttiva di Seven e DOMS. L'acquisizione di Seven, con la conferma di Aldo di Stasio in qualità di CEO, e il raggiungimento delle sinergie commerciali saranno determinanti per la crescita e lo sviluppo ulteriore del Gruppo FILA".