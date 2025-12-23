Milano 15:30
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 22/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 dicembre

Andamento annoiato per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude la sessione in ribasso dello 0,21%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,8727. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,8753 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,8719.


