Scuola, Senato approva ddl su stabilizzazione assistenti per l'autonomia e la comunicazione

"Ilche consenteL’assemblea di Palazzo Madama ha infatti dato il via libera al disegno di legge n. 236, che prevede la stabilizzazione degli assistenti per l, consentendo il loro inquadramento come dipendenti degli enti locali". Lo ha dichiarato"Il testo unificato prevede, previo superamento di un apposito concorso, con il conseguente assorbimento di decine di migliaia di lavoratori precari da parte degli enti locali. A breve, il provvedimento passerà alla Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva.Per Anief si tratta di, a 34 anni dalla legge che ha sancito i principi fondamentali dell’inclusione scolastica. Secondo il sindacato, che più volte ha sollecitato un intervento del legislatore in materia, la norma ha il merito di definire giuridicamente un profilo professionale essenziale per garantire il diritto allo studio degli studenti con disabilità, superando la precarizzazione che ha caratterizzato finora questi rapporti di lavoro, spesso basati su contratti di collaborazione continuativi.Pur non raggiungendo l’obiettivo originario dell’inquadramento nel comparto istruzione, come da sempre richiesto da Anief, lResta tuttavia, anche con molti anni di servizio alle spalle, l’ingresso stabile nei ruoli della pubblica amministrazione", conclude Portuesi.