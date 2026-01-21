Gruppo Saviola, finanziamento da 200 milioni con garanzia SACE a sostegno del piano di sviluppo al 2029

UniCredit

(Teleborsa) -, leader internazionale nella produzione di pannelli ecologici e soluzioni sostenibili per l’arredo, ha perfezionato un’operazione di, condella durata 12 anni, finalizzata a sostenere ildel Gruppo.L’operazione è stata strutturata da Banca Finint nel ruolo di arranger e loan & SACE Agent, e vede la partecipazione di primari istituti di credito in qualità di sottoscrittori del finanziamento:, Crédit Agricole, BPER eIl finanziamento consentirà al Gruppo Saviola di, attraverso l’espansione e l’ammodernamento dello stabilimento di Sustinente in provincia di Mantova, e l’acquisto di impianti all’avanguardia, progettati secondo i criteri ESG. Glisono finalizzati a rafforzare e ottimizzare i, ampliare lae migliorare l’, accelerando il percorso di crescita, trasformazione tecnologica e internazionalizzazione del Gruppo che è un punto di riferimento nel mercato globale per gli aspetti di economia circolare, sostenibilità e approccio green. Un passo strategico che consolida la leadership di Gruppo Saviola nel settore e rafforza il suo impegno verso l’innovazione e la sostenibilità.Fondato nel 1963 a Viadana (Mantova) da Mauro Saviola, Gruppo Saviola è un gruppo industriale italiano riconosciuto a livello internazionale nei settori del legno-arredo, chimica, mobile, servizi ambientali e live science.