Bird & Bird in un finanziamento assistito da garanzia SACE Growth

(Teleborsa) -ha assistito un pool di istituti finanziatori, tra cuinell'ambito di un'operazione di finanziamento concessa a favore di una primaria realtà industriale attiva nel settore della lavorazione dell'alluminio. L'operazione, assistita daè finalizzata a sostenere il piano di sviluppo industriale e strategico della società, nonché a rafforzarne la struttura finanziaria, in un contesto di crescita e consolidamento della propria presenza sul mercato.ha curato tutti gli aspetti legali dell'operazione per conto degli istituti finanziatori, occupandosi della strutturazione del finanziamento, della redazione e negoziazione della documentazione finanziaria e del coordinamento dei profili regolamentari connessi alla garanzia SACE Growth.Il team di Bird & Bird è stato coordinato dal partner Pierpaolo Mastromarini e guidato dal counsel Michele Arruzzolo con il supporto dell'associate Francesco Bianco