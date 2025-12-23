Coima SGR, Fondo Impact acquisisce prestigioso immobile in centro a Milano da riqualificare

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -- attiva nell’investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari per conto di investitori istituzionali - ha fatto sapere di averein Via Paleocapa 7 a Milano per unaL’operazione è stata perfezionata tramite(“Fondo Impact”), il maggior fondo di investimento in rigenerazione urbana discrezionale mai raccolto in Italia con circa 1 miliardo di euro di capitali propri, a cui aderiscono i principali attori del sistema di previdenza italiano che investono nell’economia reale, come Cassa Forense, ENPAM, Inarcassa, Cassa dei Dottori Commercialisti, così come, Compagnia di San Paolo, Fondazione Padova e Rovigo, Fondo Pensione Monte dei Paschi di Siena, Fideuram Vita, ENPACL, BCC – Banca Credito Cooperativo.L’investimento nell’immobile ha come obiettivo la sua riqualificazione, anche in chiave di una sua, e il, anche tramite l’efficientamento delle sue prestazioni energetiche e l’ottenimento di certificazioni LEED e WiredScore, soggette a verifica finale da parte degli enti certificatori.L’investimento previsto per acquisizione ed efficientamento ammonta a, l’edificio costituisce un esempio di eleganza razionalista tipica meneghina, unendo canoni estetici storici ed efficienza contemporanea. Con una superficie complessiva di circa 13.500 mq distribuita su nove piani, piano terra, due livelli interrati e aree esterne, Paleocapa 7 si distingue per la luminosa facciata regolare e un’ampia corte fronte ingresso che lo arricchisce di una zona dedicata a verde. L’immobile è già stato recentemente sottoposto a riqualificazione e offre spazi di lavoro moderni, flessibili e sostenibili, tutti attualmente locati.L’operazione è stata finanziata da BCC - Banca di Credito Cooperativo di Milano.