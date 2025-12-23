ENAV si rafforza nei droni con l'acquisto di AIView Group per 10,5 milioni di euro

ENAV

(Teleborsa) -, società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e quotata su Euronext Milan, ha firmato un. Si tratta di una società ad alto contenuto tecnologico, specializzata nei servizi drone e nei sistemi unmanned, con un forte focus sull'applicazione dell'intelligenza artificiale finalizzato alla raccolta, all'analisi e alla valorizzazione dei dati. La società opera principalmente nel settore delle ispezioni avanzate e della manutenzione di infrastrutture complesse, attraverso una piattaforma software proprietaria e l'utilizzo di droni commerciali.L'operazione, segmento strategico e in forte crescita, e si inserisce nel percorso di evoluzione del Gruppo quale abilitatore industriale e tecnologico dell'ecosistema U-Space, lo spazio aereo dedicato ai droni, e del controllo delle infrastrutture critiche. L'integrazione delle competenze di AIView Group consentirà ad ENAV di ampliare l'offerta di servizi drone-based ad alto valore aggiunto, basati sull'analisi avanzata dei dati e sull'intelligenza artificiale, a supporto della sicurezza e del monitoraggio delle infrastrutture critiche.Il, in termini di Enterprise Value per il 100% di AIView Group, è stimato in, corrispondente ad un multiplo EV/EBITDA pari a circa 7x calcolato rispetto al valore di EBITDA preliminarmente stimato per il 2025. Il perfezionamento dell'operazione, atteso entro il primo trimestre 2026, è subordinato al buon esito della negoziazione, alla sottoscrizione degli accordi definitivi disciplinanti l'operazione ed al verificarsi di tutte le condizioni sospensive.